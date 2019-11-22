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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ЗА НЕДЕЛЮ ПРОДАЛ 5 ОБЪЕКТОВ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ ЗА 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:59 28.11.2019
Комитет «Гомельоблимущество» за прошедшую неделю реализовал пять объектов неиспользуемой госнедвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, общая сумма продажи составила более 120 тыс. рублей. Государственные объекты недвижимости были проданы на каждых торгах, проведенных за последние три недели.
Такая тенденция наблюдается из года в год. Например, за два последних месяца предыдущего года было продано 25 лотов.
Перечень возможных направлений использования приобретенного имущества довольно широк. Те строения, которые куплены на этой неделе, новые собственники планируют задействовать в работе по различным направлениям: производство, склады, арендные площади, торговые объекты.
Комитет «Гомельоблимущество» приглашает всех заинтересованных в приобретении недвижимости на декабрьские аукционы. Среди назначенных торгов есть и электронные, которые пройдут 19 декабря.
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