Комитет «Гомельоблимущество» за прошедшую неделю реализовал пять объектов неиспользуемой госнедвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, общая сумма продажи составила более 120 тыс. рублей. Государственные объекты недвижимости были проданы на каждых торгах, проведенных за последние три недели.

Такая тенденция наблюдается из года в год. Например, за два последних месяца предыдущего года было продано 25 лотов.

Перечень возможных направлений использования приобретенного имущества довольно широк. Те строения, которые куплены на этой неделе, новые собственники планируют задействовать в работе по различным направлениям: производство, склады, арендные площади, торговые объекты.

Комитет «Гомельоблимущество» приглашает всех заинтересованных в приобретении недвижимости на декабрьские аукционы. Среди назначенных торгов есть и электронные, которые пройдут 19 декабря.