«Карьерный форум БГУ-2019» пройдет 5 декабря в университете (ул. Фабрициуса, 4, бизнес-клуб «Имагуру». Начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организовано с целью поддержки студентов в трудоустройстве и обеспечения эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.

Участниками масштабного события станут все студенты факультетов и образовательных институтов БГУ. Среди потенциальных работодателей представлено свыше 20 отечественных и международных продовольственных, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний, государственных органов и промышленных предприятий.

В этот день будут работать различные интерактивные площадки. Здесь представители ведущих компаний расскажут о своей деятельности, обучающих программах, возможностях профессионального роста, по каким критериям оцениваются соискатели, как капитализировать личный бренд и стать востребованным на рынке труда. Организации представят актуальные вакансии и возможности для прохождения практики или стажировки, обозначат требования к кандидатам, а также дадут советы по составлению резюме. О программах магистратуры и образовательных международных обменов расскажут специалисты БГУ. Все желающие смогут лично пообщаться с сотрудниками компаний и задать интересующие вопросы.

Акцент на общение с работодателем поддержит специальная зона быстрых собеседований. Каждому участнику представится три минуты для самопрезентации перед потенциальными работодателями. После общения эксперты укажут на слабые и сильные стороны соискателя и дадут рекомендации по их корректировке.

Приглашаются все желающие студенты и магистранты БГУ. Вход по предварительной электронной регистрации.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно в группе «ВКонтакте».

Организатором «Карьерного форума» выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.