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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ЛЕСХОЗА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТГРУЖАЛ ПРОДУКЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ И ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
12:46 28.11.2019
Директор лесхоза в Витебской области отгружал древесину потребителям без предоплаты и по низким ценам. Факты превышения служебных полномочий и причинения ущерба в размере свыше 61 тыс. рублей выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований и Комитета государственного контроля Витебской области в ходе внеплановой проверки лесохозяйственного учреждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2018 году были заключены договоры с субъектами хозяйствования, согласно которым реализация древесины должна осуществляться после поступления стопроцентной предоплаты. Однако руководитель лесхоза давал указания подчиненным об отгрузке древесины потребителям, которые не внесли предоплату, а также субъектам хозяйствования, имеющим задолженность свыше 1000 базовых величин по оплате ранее поставленной продукции. Как следствие, лесохозяйственному учреждению причинен ущерб в размере более 44 тыс. рублей.
Кроме того, в январе-феврале 2019 года директор приказывал отпускать древесину субъектам хозяйствования не по биржевым ценам, а по более низким прейскурантным. Ущерб составил 17 тыс. рублей.
Прокуратурой Россонского района в отношении руководителя лесхоза за превышение служебных полномочий возбуждено два уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.
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