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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ЗАПУСТИЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 240-ТОННЫЙ САМОСВАЛ НА ТУГНУЙСКОМ РАЗРЕЗЕ
12:14 28.11.2019
ОАО «БЕЛАЗ» запустило в эксплуатацию 240-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-75319 на разрезе «Тугнуйский», входящем в состав Сибирской угольной энергетической компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на самосвале установлен тяговый электропривод переменно-переменного тока – впервые для Тугнуйского разреза. Благодаря легкому запуску двигателя и его устойчивой работе карьерник можно использовать в разных климатических зонах. БЕЛАЗ-75319 оснащен новым, экспериментальным 12-цилиндровым двигателем 12ДМ-185А производства Уральского дизель-моторного завода, имеющий два топливных насоса, с потенциалом повышения мощности, пониженным расходом масла на угар и продолжительным сроком работы.
Это первый для разреза 240-тонник, и горняки уверены, что его появление в ближайшее время позволит достичь новых производственных вершин.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России.
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