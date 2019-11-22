На рынке загородной недвижимости стартовал «низкий» сезон, связанный с неблагоприятными погодными условиями. С каждым месяцем желающих купить недвижимость за городом будет становиться все меньше. И многие продавцы, глядя на эту тенденцию, решают отложить продажу до весны.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья снизилось на 0,8%. Октябрь стал пятым месяцем, когда отток объектов из базы превышал их приток. Всего за этот период предложение сократилось на 8,2%.

Единственным сегментом, где предложение продолжает расти, являются построенные до 2000 года дома. Их в октябре стало больше на 3,6%. Также общий рост предложения наблюдался на Московском, Логойском и Раковском направлениях.

Сезонность начинает активнее проявлять себя и с точки зрения спроса. В Минском районе количество сделок с объектами загородной недвижимости снизилось на 3%, а в соседних районах — на внушительные 19%. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом рынок остается более активным. В зависимости от района спрос сейчас выше на 9-19%.

У большинства сегментов рынка загородной недвижимости в октябре наблюдалась положительная ценовая динамика. Сильнее других подорожали участки (+2%) и построенные после 2000 года дома (+1,4%). «Старые» дома, возведенные свыше 20 лет назад, в октябре заметно подешевели (-3,7%).

В отличие от пригорода в Минске выросло предложение домов, выставленных на продажу (+ 2,8% в октябре). Цены в данном сегменте выросли за месяц на 2%, достигнув отметки в $1065. За последние 12 месяцев средняя цена продажи домов в столице поднялась на 4,4%.