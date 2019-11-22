ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ №1464-ТК И №1554-ТК ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ

10:20 28.11.2019 Для столичных пригородных экспрессных маршрутов №1464-ТК и №1554-ТК с 12 декабря появятся новые остановки. «В целях улучшения транспортного обслуживания учреждается выполнение остановки «Спортшкола» по ул. Карбышева в обоих направлениях на маршрутах №1464-ТК «ст.м. Восток – Психоневрологический интернат» и №1554-ТК «ст.м. Восток – Острошицкий Городок», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».