В Беларуси планируют запретить продажу жевательных смесей с никотином лицам до 18 лет и в интернете. Такая информация прозвучала 27 ноября во время встречи в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, рассмотрение этого вопроса было инициировано в связи с ростом обращений субъектов хозяйствования о возможности продажи жевательных смесей, содержащих никотин, но не содержащих табак.

В министерстве отметили, что одновременно вызывают обеспокоенность сообщения в СМИ о негативных последствиях употребления таких продуктов. Как следует из обращений, а также из материалов в интернете, такой товар не является табачным изделием, в том числе некурительным, так как в его составе отсутствует табак. Следовательно, к его обороту нельзя предъявлять те же требования, что и к обороту табачных изделий.

Принимая во внимание возможную угрозу здоровью населения, эксперты вынесли на обсуждение предложения по ограничению реализации никотиносодержащих жевательных смесей и подобного рода товаров лицам, не достигшим 18 лет, по запрету на распространение их через интернет, применению закрытой выкладки товара, ограничению продажи в зависимости от доли содержания никотина и другие.

Необходимость определения условий реализации данного товара поддержали все участники совещания.