Компания Mark Formelle за 2019 год инвестировала более 12 млн рублей в производство и торговую сеть. Об этом сообщил 26 ноября учредитель и руководитель компании Андрей Сериков.

«В этом году мы серьезно работали над расширением нашей торговой сети: планируется, что в 2019 году будет открыто более 20 новых магазинов. Большая часть из них уже работает, 5 находятся в стадии открытия. Всего за год в производство и торговую сеть было инвестировано свыше 12 млн рублей», – рассказал А. Сериков.

Основной упор компания делает на расширение собственной сети за рубежом.

«На данный момент это страны ЕАЭС и СНГ. Но главная цель, которую мы для себя поставили, – это выход на рынок Евросоюза. Надеемся, что в следующем году мы откроем там первые магазины», – пояснил А. Сериков.

Ежемесячно магазины Mark Formelle посещают около 1,5 млн человек.

«Нас радует, что аудитория молодая. Основная масса – покупатели в возрасте 25-35 лет. Мы всеми силами стремимся создавать настроение и комфорт. Кстати, потребительские предпочтения нашей молодежи меняются. Глобализация пришлась по душе нашим соотечественникам – и мы практически перестали замечать отличия в гардеробе нашей целевой аудитории на улицах между Парижем, Миланом или Минском. Интернет очень эффективно стирает границы», – отметил А. Сериков.

В то же время в компании отмечают усиление конкуренции на белорусском рынке. Появились магазины H&M, Gloria Jeans, значительно расширили свое присутствие несколько крупных сетей off-price (один из форматов торговли по специальным ценам). Шла речь об уходе с нашего рынка польского оператора LPP, но говорить об этом, как о свершившемся факте, пока рано.

«На сегодня в центр внимания бренда становится покупатель и его потребности. Такая тенденция заставляет нас внимательнее относиться к продукту и всем бизнес-процессам, искать пути, при которых ценность произведенного продукта должна быть максимальной при минимальной стоимости. Сейчас мы прикладываем значительные усилия и инвестируем в разработку и качество продукции. В этом году компания вложила около миллиона долларов в лабораторию контроля качества и экспериментальное производство. Мы должны быть лучше и эффективнее, чем наши уважаемые конкуренты, в этом залог будущего для компании», – отметил А. Сериков.

СПРАВКА: Mark Formelle — группа компаний, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа.

Бренд Mark Formelle объединяет три компании: «Гранд-партнер», «Формэль» и «Марк Формэль» и 12 производственных площадок в 11 городах Беларуси.