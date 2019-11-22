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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 62% РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ НАЗВАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОНЪЮНКТУРУ В АВГУСТЕ-ОКТЯБРЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ – НАЦБАНК
17:21 27.11.2019

Экономическая конъюнктура в Беларуси в августе-октябре 2019 г. улучшилась, благоприятной ее назвали 61,6% руководителей предприятий, что на 2,9 п.п. выше оценки мая-июля 2019 г. Такие данные представлены в аналитическом обозрении «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь» за август-октябрь 2019 года Национального банка.

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 70,8% руководителей предприятий, как плохое - 18,2% (в предыдущем отчетном периоде - 70 и 19,8% соответственно).

Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (61,1% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 16,7% респондентов, изменение условий представления кредитов - 20,3%.

Высокие оптимистические ожидания руководителей предприятий, характерные для первой половины года, к концу года снижаются. В ноябре 2019 г. - январе 2020 г. руководители предприятий ожидают незначительное увеличение объемов производства и снижение спроса. Вместе с тем участники мониторинга ожидают рост отпускных цен, увеличение потребности в кредитовании и сокращение числа занятых.

Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (77,1% респондентов) и некоторое замедление снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.
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