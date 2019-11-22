В топ-3 уязвимых для киберугроз отраслей Беларуси входят финансовый сектор, производство и промышленность, телеком-операторы и ИТ-компании. Об этом 27 ноября рассказал представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич.

По его словам, в 2019 году в Беларуси 13% корпоративных пользователей были атакованы в вебе вредоносным ПО (данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Беларуси за первые три квартала 2019 года, с января по сентябрь).

При этом 41% корпоративных пользователей были атакованы вредоносным ПО локально (флешки, съемные жесткие диски и т.д.).

«Топ-3 векторов атаки на бизнес: человеческий фактор; вредоносы из внешней сети, заразившие устройства и оборудование компании; целенаправленные атаки. Например, компрометация учетной записи корпоративного пользователя, например, сотрудника бухгалтерии. Основной вектор атаки – несанкционированный доступ к устройству сотрудника. В момент проведения транзакций в программах для управления финансами подменяются реквизиты, в результате деньги уходят злоумышленникам», – пояснил Д. Кудревич.

Он отметил, что человеческий фактор до сих пор остается одной из самых распространенных причин киберинцидентов в компаниях.

«Почти половина корпоративных пользователей для личных целей (серфинг в интернете, общение с семьей или знакомыми, покупки, и т.п.) использует рабочий ПК или ноутбук. 6% использовали свой корпоративный почтовый адрес для регистрации на сайтах не в рабочих целях. 25% скачивали за последний год приложения или программы, которые нужны для работы, с неофициальных ресурсов. Только 35% информируют департамент ИТ (поддержка и инфраструктура) или ИБ (информационная безопасность) о случаях заражения своего устройства, которое используют для работы. 11% передавали коллегам не из технической поддержки данные от своей корпоративной учетной записи (логин/ пароль), и 72% после этого не меняли пароль после того, как сообщили его другому сотруднику», – сказал Д. Кудревич.

Он подчеркнул, что для защиты от киберугроз необходимо всем сотрудникам соблюдать четкую политику в области информационной безопасности в компании; все финансовые трансферы должны быть под двойным контролем; сотрудникам не стоит переходить по подозрительным ссылкам из писем, в соцсетях и мессенджерах; пользователям нужно внимательно проверять адрес отправителя в письмах; руководителям необходимо организовывать тренинги для сотрудников и повышать цифровую грамотность; использовать современное защитное ПО в зависимости от размера бизнеса; для противодействия комплексным угрозам и целевым атакам использовать продвинутые решения.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», наиболее популярными интернет-сервисами у белорусов в 2019 году стали услуги онлайн-банкинга (ими пользуются 75% участников опроса), облака для хранения данных (63%), бесплатные сервисы с аудио- и видеоконтентом (40% ), а также онлайн-игры (37%). Эксперты отметили и высокий интерес к социальным сетям: самой популярной из них является «ВКонтакте» (82% отметили, что пользуются ей), за ней следуют YouTube (79%), «Одноклассники» (67%), Instagram (63%) и Facebook (51%). Кроме того, 73% белорусов отметили, что подписаны на тех или иных блогеров.

Среди мессенджеров первенство удерживает Viber (97% пользуются именно им), помимо этого приложения, белорусы используют чаты во «ВКонтакте» (76%), общаются с помощью WhatsApp (46%), а также через Skype (44%) и Telegram (39%).

Несмотря на то, что белорусы активно пользуются цифровыми технологиями, в вопросах безопасности они не всегда соблюдают осторожность. Так, почти половина разрешает приложениям на телефоне доступ к микрофону и камере (47%). А 63% предпочитают регистрироваться на сайтах/ в сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.

Кроме того, только решениями «Лаборатории Касперского» было предотвращено 1 652 237 попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. А доля спама в почтовом трафике Беларуси составила 47%. К тому же, 3% белорусов были атакованы вредоносными программами на мобильных устройствах.

«С точки зрения информационной безопасности как бизнеса, так и частных пользователей, сегодня наиболее слабым звеном остается сам человек. Зачастую злоумышленникам не приходится ничего взламывать, они прибегают к старой как мир социальной инженерии — в результате люди сами выдают им все нужные данные. Только по данным нашего опроса, 23% пользователей в Беларуси используют для всех личных интернет-аккаунтов один и тот же пароль. И только треть сотрудников информируют соответствующий департамент о случаях заражения корпоративного устройства. В ближайшие годы ландшафт угроз будет меняться, и рисков для пользователей будет предостаточно. Кибермошенники постоянно осваивают новые платформы и изобретают новые тактики. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность для сотрудников и рядовых пользователей важна в той же степени, что и надежное защитное решение», — отметил Д. Кудревич.

Опрос проведен компанией OMI (Online Market Intelligence) по заказу «Лаборатории Касперского». Полевой этап был проведен OMI в Беларуси в сентябре 2019 года. Всего было опрошено 500 человек.