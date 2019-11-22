Международный научно-практический круглый стол «Современное финансовое законодательство Республики Беларусь: оптимизация соотношения публичных и частных интересов» пройдет 28 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эксперты обсудят финансовое законодательство и необходимость его актуализации и правового регулирования. В частности, планируется рассмотреть совершенствование контрольной (надзорной) деятельности, налогового законодательства и др.

Откроют мероприятие проректор по учебной работе и образовательным инновациям Ольга Чуприс и декан юридического факультета Сергей Балашенко.

Участниками заседания станут более 70 практикующих юристов, представителей государственных органов, научного сообщества Министерства экономики Беларуси, БГУ, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Алтайского государственного университета, Национального университета «Киево-Могилянская академия», Верховного суда Беларуси, Комитета государственного контроля Беларуси и др.

Организатором круглого стола выступает юридический факультет БГУ.