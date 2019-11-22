|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА ФАКТ ДВУКРАТНОГО ЗАНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС
15:03 27.11.2019
Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза пассажирского автобуса, следовавшего в качестве товара из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, автобус ввозился через пункт пропуска «Каменный Лог», где с использованием системы анализа и управления рисками выявлены признаки возможного нарушения таможенного законодательства. В связи с этим транспортное средство направлено в ведомственный пункт таможенного оформления для проверки.
В результате оперативными сотрудниками установлено, что в таможенные органы для оформления перевозчиком представлены документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости транспортного средства: она была занижена более чем в два раза с целью последующего уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, которым в данном случае является пассажирский автобус. Реальная стоимость транспортного средства составила около 23 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2019
Курсы в банках
на 27.11.2019
Конвертация в банках
на 27.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте