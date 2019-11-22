Калибровочная лаборатория отдела главного метролога ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» первой в стране прошла аккредитацию на соответствие стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, который начал действовать в Беларуси с октября текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новый стандарт является идентичным международному ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Он призван способствовать укреплению доверия к деятельности лабораторий и признанию их результатов в различных странах, что является крайне важным для БМЗ как экспортно ориентированного предприятия.

Фактически сразу после вступления в силу ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 комиссией Белорусского государственного центра аккредитации, Гомельского и Могилевского центров стандартизации, метрологии и сертификации был проведен соответствующий аудит по оценке деятельности отдела главного метролога БМЗ. По результатам инспекции не выявлено ни одного несоответствия требованиям стандарта. Кроме того, область аккредитации была расширена на калибровку оптико-эмиссионных спектрометров, анализаторов элементного состава вещества и термоэлектрических преобразователей.

В ноябре текущего года калибровочная лаборатория отдела главного метролога БМЗ подтвердила соответствие процедур метрологического обеспечения международным требованиям в рамках паритетной оценки Национальной системы аккредитации Беларуси со стороны Европейской организации по аккредитации (ЕА). Во время оценки пристальное внимание экспертов из 9 европейских стран было обращено, в том числе, и на внедрение новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025:2017.