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ЭКОНОМИКА РБ


НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ УСТАНОВЛЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕПИТА БРЕСТА
13:05 27.11.2019

В организации общепита Бреста установлены нарушения порядка приема наличных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, три бармена организации приняли от посетителей без использования кассового оборудования 6360,92 рубля. Работники и сама организация привлечены к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 12.18 КоАП.

Кроме того, в кафе хранились алкогольные напитки, не маркированные акцизными марками Беларуси, а также без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их приобретения. По данному факту постановлением суда Ленинского района Бреста организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5100 рублей с конфискацией алкогольных напитков на общую сумму 163 рубля. Кроме того, судом Ленинского района Бреста к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1530 рублей привлечен и директор организации.

Помимо этого, рассматривается вопрос о трудовых отношениях с привлекаемыми организацией к деятельности наемными работниками. Данная информация в дальнейшем будет направлена в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Инспекция МНС по Брестской области направила организациям общепита информационные письма об обязанности плательщиков при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет обеспечивать прием наличных денег и использование кассового оборудования в порядке, определяемом законодательством, а также обеспечивать наличие предусмотренных законодательством документов, подтверждающих приобретение (поступление, транспортировку) товарно-материальных ценностей, в том числе при обороте, перемещении, транзите алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий; необходимости заключения трудовых договоров с привлекаемыми к своей деятельности наемными работниками в установленном законодательством порядке.
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