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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ TECH INDUSTRY-2019
12:57 27.11.2019
БГУ представит около 20 научно-технических разработок на Международной специализированной выставке Tech Industry-2019, которая пройдет с 28 по 30 ноября в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число университетских экспонатов войдут визуализаторы инфракрасного излучения; многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания; приборы для измерения электрических величин; высокоэффективные мощные источники питания широкого применения; поглотитель электромагнитных волн; ультрачерные пленки, многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2 и др.
Кроме того, в состав экспозиции войдут термостойкие композиционные материалы на основе фосфатных связующих. Используются композиты в сфере производства огнеупоров, ракетно-космической и авиационной техники, металлургии, в машиностроении и на АЭС. Преимущество материалов заключатся в их негорючести, нетоксичности и безотходности производства. Также среди разработок БГУ ресурсосберегающее технологическое оборудование для производства изделий из эластичных, интегральных и жестких пенополиуретанов. Применяется инновация в области автомобилестроения для изготовления отбойников и фильтрующих элементов, мебельной промышленности, коммунальном хозяйстве и др.
С детализированной информацией о научных достижениях университета в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет ознакомиться посредством натуральных образцов, тематических плакатов и мультимедийных презентаций.
Также в рамках выставки 28 ноября сотрудники БГУ примут участие в белорусско-латвийском форуме. С докладами выступит старший научный сотрудник НИЛ информационно-измерительных систем кафедры информатики и компьютерных систем ФРФиКТ Алла Калачева.
«Tech Industry – важнейший и крупнейший проект в сфере промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации электроники, электротехники и инструментов в регионе Балтии. В выставке примут участие более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Италии, Австрии, Словении, Беларуси, Украины, Турции, Тайваня и других стран.
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