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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ ОБСУДЯТ ЭКСПЕРТЫ НА СОВЕЩАНИИ В МИНСКЕ
12:15 27.11.2019

28 ноября в БелГИСС пройдет международное совещание по вопросам стандартизации систем молниезащиты с опережающей эмиссией стримера (СМОЭС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в нем примут участие представители органов государственного управления, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных организаций, организаций по стандартизации Беларуси, Испании, России, Турции, Украины, Франции.

Эксперты обсудят проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Молниезащита. Защита зданий и открытых зон от молний с использованием молниеприемников (молниеуловителей) со стримерной эмиссией», разработанный на основе французского национального стандарта NF C 17-102.

Данный проект устанавливает требования к «активным» молниеприемникам (МОЭС). Их принцип работы основывается на использовании опережающей эмиссии стримера навстречу лидеру (первоначальному электрическому разряду низкой интенсивности), нисходящему от грозового облака. Это должно повышать эффективность МОЭС в сравнении со стандартными штыревыми молниеприемниками. На международном и европейском уровне такой способ молниезащиты в настоящее время не стандартизован. Тем не менее СМОЭС применяются в ряде стран (Аргентина, Беларусь, Испания, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Россия, Франция и др.), где с этой целью приняты национальные, отраслевые, корпоративные стандарты или иные нормативные документы.

На совещании планируется рассмотреть результаты практического использования МОЭС, оценить накопленные статистические данные и иные свидетельства эффективности этих молниеприемников на основе информации, которая будет представлена широким кругом заинтересованных организаций, включая разработчиков и изготовителей молниеприемников и эксплуатирующих их организаций.

Диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон позволит прояснить имеющиеся в экспертной среде позиции и выработать рекомендации по стандартизации СМОЭС как в рамках СНГ, так и на национальном уровне, определить возможные пути сотрудничества по изучению и применению передового опыта молниезащиты.
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