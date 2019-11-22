Двух витебчан задержали сотрудники Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с сотрудниками МВД на озере Тиосто в Городокском районе.

Как сообщает сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, мужчины ловили рыбу запрещенными орудиями. С помощью 6 сетей длиной 178 метров им удалось добыть 48 особей рыбы весом 12 кг.

Занимались браконьерством нарушители, видимо, не в первый раз. Обыск трех домов в различных районах области, где останавливались задержанные, принес свои результаты: там правоохранители нашли еще более 40 сетей общей длиной свыше 2 километров и 6 мереж. Кроме того, было найдено незарегистрированное охотничье ружье, 35 патронов к гладкоствольному оружию и один патрон к нарезному оружию, а также тушка куницы.

По факту обнаружения нелегального оружия, боеприпасов и продукции охоты проводится разбирательство. За незаконную добычу рыбы и хранение запрещенных орудий лова начаты административные процессы, сетевикам грозят крупные штрафы, также им предстоит возместить более 2 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный природе вред.