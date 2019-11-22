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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ БГАТУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК БУТБ
11:36 27.11.2019
В центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 26 ноября состоялся третий в этом году обучающий семинар для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» (БГАТУ).
Мероприятие организовано в рамках договоренностей о сотрудничестве между БУТБ и БГАТУ.
Как сообщает сайт БУТБ, в ходе семинара освещен широкий круг вопросов, связанных с использованием инструментов биржевой торговли в хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
В частности, затронуты такие темы, как правовое регулирование биржевой торговли в Беларуси, практика применения биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности, расширение рынков сбыта за счет участия в экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией, особенности функционирования секций металлопродукции и промышленных и потребительских товаров БУТБ, рекомендации по эффективному использованию электронных торговых площадок по осуществлению государственных закупок и реализации имущества и имущественных прав.
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