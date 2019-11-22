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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
11:07 27.11.2019
Коллективный стенд Беларуси начал работу на Международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo 2019, которая проходит 27-29 ноября в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в составе белорусской экспозиции Пинский мясокомбинат, кондитерская фабрика «Спартак», «Здравушка-милк», булочно-кондитерская компания «Домочай». Предприятия представят мясо-молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, пивную линейку, снэки, а также диетическую и обогащенную продукцию, изделия лечебно-профилактического действия. Посетители смогут ознакомиться с белорусскими товарами и оценить их качество.
На выставке UzProdExpo представлены 150 компаний из 21 страны и ожидается более 6 тыс. бизнес-посетителей. В рамках работы белорусского стенда предполагается активная работа в формате B2B-встреч, белорусские участники смогут установить деловые контакты с дистрибьюторами и ритейлерами, а также конечными потребителями, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта в Узбекистан.
Организатором стенда выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
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