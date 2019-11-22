Результаты проверки Ивановского райисполкома, его структурных подразделений и организаций района рассмотрены 26 ноября 2019 года на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области и исполнительного комитета Ивановского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверкой, проведенной совместно с Главным управлением Минфина по Брестской области и главным финансовым управлением Брестского облисполкома, установлены нарушения при использовании бюджетных средств, законодательства, регулирующего хозяйственные и финансовые отношения, работу с обращениями граждан и юридических лиц.

Всего по результатам проверочных мероприятий выявлено расходование бюджетных и приравненных к ним средств с нарушением законодательства на сумму 846,8 тыс. рублей. Предотвращено незаконное расходование 420,6 тыс. рублей бюджетных средств (в том числе доначислено в доход бюджета). Выявлено 62,2 тыс. рублей неэффективно расходованных средств бюджета. Сокращено излишне запланированных ассигнований на 297,7 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц.

Как отмечено на заседании, в ряде случаев не обеспечивается взаимосвязь выделения бюджетных средств с результатами реализации региональных мероприятий государственных программ, что влечет несоблюдение программно-целевого метода бюджетного процесса.

Многочисленные нарушения земельного законодательства свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Ивановского райисполкома за принятыми решениями в сфере земельных отношений, о неэффективности мер по рациональному использованию земель и упреждению нарушений. Установлены факты неиспользования и неэффективного использования земель сельхозназначения, предоставленных субъектам хозяйствования для ведения сельского хозяйства; самовольного занятия земельных участков; незаконного выделения земельных участков для добычи песка; необеспечение надлежащего государственного контроля за использованием и охраной мелиорированных земель.

При преобразовании в хозяйственные общества сельскохозяйственными производственными кооперативами не обеспечена полнота формирования уставного фонда, в результате подлежит увеличению доля Ивановского района в уставных фондах хозобществ района на 3,2 млн. рублей.

Особый акцент сделан на невыполнении поручений по вовлечению в хозяйственный оборот всех неиспользуемых объектов, обеспечению рекультивации земель на месте расположения снесенных объектов сельскохозяйственного назначения.