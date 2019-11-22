В Минске 18 декабря откроется выездная открытая приемная для обсуждения проблем предпринимательства. Ее работу анонсировал на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак.

Как пишет агентство «Минск-Новости», разместится она на базе администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10). Обратиться сюда можно будет с 10:00 до 12:00.

В работе приемной примут участие представители республиканских органов власти.

«Если такой формат диалога бизнеса и власти окажется востребован в городе, будем проводить открытые приемные и в следующем году», - отметил А. Крепак.

За дополнительной информацией о выездной открытой приемной можно обратиться по телефонам: 218-03-13, 218-02-70.