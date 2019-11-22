|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТКРЫТАЯ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
10:17 27.11.2019
В Минске 18 декабря откроется выездная открытая приемная для обсуждения проблем предпринимательства. Ее работу анонсировал на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак.
Как пишет агентство «Минск-Новости», разместится она на базе администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10). Обратиться сюда можно будет с 10:00 до 12:00.
В работе приемной примут участие представители республиканских органов власти.
«Если такой формат диалога бизнеса и власти окажется востребован в городе, будем проводить открытые приемные и в следующем году», - отметил А. Крепак.
За дополнительной информацией о выездной открытой приемной можно обратиться по телефонам: 218-03-13, 218-02-70.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2019
Курсы в банках
на 26.11.2019
Конвертация в банках
на 26.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте