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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В ФИНЛЯНДИЮ
10:13 27.11.2019
РУП «Белпочта» приостановило прием международных почтовых отправлений адресатам Финляндии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в связи с забастовкой в Финляндии по 8 декабря наложено эмбарго на всю входящую и исходящую почту (посылки, отправления EMS и письменная корреспонденция).
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