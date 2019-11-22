ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В ФИНЛЯНДИЮ

10:13 27.11.2019 РУП «Белпочта» приостановило прием международных почтовых отправлений адресатам Финляндии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в связи с забастовкой в Финляндии по 8 декабря наложено эмбарго на всю входящую и исходящую почту (посылки, отправления EMS и письменная корреспонденция).