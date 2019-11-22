В Беларуси появился сервис для аренды спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта по геолокации – «GT. Поиск и аренда спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании-разработчика ООО «Грандстоун» (Grandstone Transport / GT), входящей в структуру группы компаний «Белпромстрой», сервис позволяет заказывать ближайшую к месту вызова единицу техники. Пользователями платформы могут выступать юридические и физические лица Беларуси. Сервис доступен на iOS, Android, всех десктопных браузерах.

Платформа GT объединяет представителей коммерческих организаций, владельцев спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта с целью предоставления его в аренду. Пользователь при заказе может выбрать ближайшую к его местонахождению технику, указать дату/время проведения работ и срок исполнения. Сервис автоматически генерирует счета, акты, договоры и высылает необходимую информацию на электронную почту, что упрощает документооборот, экономит время и ресурсы.

К концу 2019 года в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья, что предусмотрено постановлением Совета министров №987 от 29 декабря 2018 года. Строительство больших площадей требует серьезных ресурсов грузовой и спецтехники. Наличие собственного автопарка влечет дополнительные затраты на содержание и обслуживание техники, найм и обучение квалифицированных кадров. Поэтому юридические и физические лица зачастую прибегают к аренде: в Беларуси более 340 тысяч ежемесячных поисковых запросов аренды грузовой и малотоннажной спецтехники.

«Сегодня технологии позволяют найти быстрое решение профессиональных и повседневных вопросов. Мы можем оформить доставку, выбрать путешествие, оплатить услуги за считанные минуты. Я сам часто пользуюсь мобильными приложениями. Например, на АЗС: сделал два клика, заправился – и можно ехать дальше. Приложения делают тяжелую работу проще. GT – это карманный помощник в выборе грузового транспорта и специальной техники. В одном месте можно найти технику, которая уберет снег, выровняет площадку, а также выполнит сложные задачи на крупном строительном объекте», – сказал учредитель ООО «Грандстоун», соучредитель ГК «Белпромстрой» Александр Мурашко.

По его словам, в Беларуси аналогов GT не разработано. От схожих российских, немецких, американских разработок сервис отличается возможностью отслеживать с помощью карты местоположение техники в режиме онлайн.

На старте проекта к сотрудничеству подключено более 50 компаний. В системе представлено 37 позиций спецтехники разного назначения: от снегоуборочных машин до автокранов. Всего это более 200 единиц техники. Пока они представлены в Минске и Минской области. При этом, по договоренности с исполнителем, местом доставки может стать любая точка страны, но не за ее пределами. В перспективе приложение охватит и компании в областях. Предусмотрены отзывы как в адрес исполнителей, так и клиентов, а также помощь операторов колл-центра.

По словам разработчиков, платформа GT имеет ряд особенностей, призванных сделать использование сервиса комфортным: ускоряет процесс аренды транспорта для частных и корпоративных клиентов; персонализирует подбор техники и исполнителей с помощью фильтра; использует безналичные платежи, что позволяет избежать конфликтных ситуаций между подрядчиком и заказчиком; ранжирует исполнителей на основе обратной связи с клиентами, тем самым оставляя место для добросовестной конкуренции, но отграничивая пользователя от недобросовестных исполнителей; отслеживает местоположение ближайшей релевантной техники с помощью геолокации; упрощает процесс поиска новых клиентов для исполнителей; уменьшает количество дополнительных расходов за счет отсутствия простоев; ведет полный цикл документооборота в цифровом пространстве.

Для компаний размещение в приложении бесплатно. Стоимость услуг Grandstone Transport входит в оплату заказчиком — 7% от стоимости заказа.

«Согласно актуальным исследованиям, к началу 2019 года в Беларуси 5 млн 800 тысяч интернет-пользователей посещает веб-страницы с помощью мобильных устройств, при этом средняя продолжительность использования – 3,5 часа. Примерно 84,9% использованного мобильного трафика приходится именно на мобильные приложения. Эти данные подтверждают, что использование мобильных приложений – перспективное направление для развития бизнеса в сфере услуг», – пояснил руководитель проекта ООО «Грандстоун» Андрей Ших.

Разработчики приложения уделили особое внимание безопасности пользовательских данных. При заключении договоров с исполнителями сотрудники Grandstone Transport проверяют общие регистрационные документы, наличие лицензий и сертификатов, разрешающих осуществление той или иной деятельности, изучают отзывы. Предусмотрена система обратной связи. Сервис функционирует исключительно по предоплате и использует только безналичные платежи. При первом посещении платформы нужно ввести регистрационные данные, необходимые для идентификации пользователя.

Для исключения недобросовестных компаний, например, действующих по принципу демпинга и работающих со старой техникой, установлено единое ценообразование: если характеристики техники одинаковы, то и цены на услугу тоже.