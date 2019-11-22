ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ» ПРОЙДЕТ В БГУ

18:04 26.11.2019 Трехдневная международная научно-практическая конференция «Биотехнологии микроорганизмов» откроется 27 ноября в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, посвящена она памяти выдающегося ученого в области микробиологии и биотехнологии доктора медицинских наук, профессора Юрия Фомичева. Участниками конференции станут более 150 ученых вузов, научно-исследовательских учреждений, аспирантов и студентов из 11 стран мира: Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Италии, Германии, Франции, Великобритании. В рамках форума состоится работа пяти тематических секций: «Биотехнологии для охраны окружающей среды», «Видовое разнообразие биотехнологически значимых микроорганизмов», «Биотехнологии для сельского хозяйства, ветеринарии, медицины и промышленности», «Генетика и геномика биотехнологически значимых микроорганизмов», «Студенческая секция». Итогом трехдневной работы станет публикация сборника материалов участников, в котором отдельная глава будет посвящена воспоминаниям сотрудников и выпускников факультета о профессоре Юрии Фомичеве. Организатором научного мероприятия выступают кафедры микробиологии; генетики; молекулярной биологии БГУ. СПРАВКА: Юрий Фомичев (1929-2015) – выдающийся белорусский микробиолог, основатель белорусской научной школы генетики микроорганизмов, заслуженный работник народного образования БССР, заслуженный работник БГУ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии (1969–1988), декан биологического факультета БГУ (1971-1973). Автор десяти лекционных курсов, более 300 научных работ (в том числе 40 авторских свидетельств и патентов), посвященных исследованиям в области общей микробиологии, генетики бактерий, молекулярной биологии, бактериофагии, генетической инженерии, генетики фитопатогенных бактерий. Сотрудниками его лаборатории построены первые в мире кольцевые генетические карты хромосом бактерий рода Erwinia. Юрий Фомичев был награжден медалью «За доблестный труд», ему были присвоены звания «Заслуженный работник народного образования БССР» и «Заслуженный работник БГУ». В числе немногих белорусских ученых профессор Фомичев являлся «Заслуженным Соросовским профессором».