ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКЕ В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ

17:43 26.11.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в октябре 2019 г. составила 1541,6 рубля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, по сравнению с сентябрем она снизилась на 10,1 рубля (в сентябре средняя зарплата минчан была 1551,7 рубля).