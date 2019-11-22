29 ноября нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. Бесплатно проконсультироваться можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро республики.

Адреса, контактные данные, а также время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».