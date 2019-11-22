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ЭКОНОМИКА РБ
«ДЕНЬ АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРОЙДЕТ 27 НОЯБРЯ В БНТУ
17:12 26.11.2019
«День атомных технологий» для студентов профильных специальностей пройдет 27 ноября в Белорусском национальном техническом университете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, мероприятие направлено на популяризацию технического образования среди молодежи, а также применения современных атомных технологий в мирных целях. В мероприятии примут участие представители Министерства энергетики, РУП «Белорусская АЭС», эксперты, преподаватели.
В рамках «Дня атомных технологий» будет организована образовательно-развлекательная площадка, где студенты смогут поучаствовать в интеллектуальных конкурсах, связанных с атомной отраслью и наукой, посоревноваться в эрудиции и выстроить хронологию научных открытий. С помощью технологий дополненной реальности и 3D-макета атомной станции можно будет увидеть все системы безопасности и реагирование их на изменение внутренней и окружающей среды.
На мероприятии откроется выставка «Атомные технологии России», организованная Российским центром науки и культуры в Минске. Планируется выступление экспертов по вопросам развития ядерных технологий в мире, изменения климата, реализации национальной ядерной энергетической программы.
Организаторами мероприятия выступают Госкорпорация «Росатом», Министерство энергетики Беларуси при поддержке Информационного центра по атомной энергии, Белорусского национального технического университета.
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