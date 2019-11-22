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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ТРИ ДНЯ ГРУЗОПОТОК ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9%
16:25 26.11.2019
Гродненская региональная таможня 22-24 ноября зафиксировала увеличение следующего через таможенную границу ЕАЭС грузопотока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, количество грузового транспорта, проследовавшего через пункты пропуска таможни в минувшие выходные, увеличилось более чем на 9% по отношению к аналогичному периоду предыдущей недели и составило свыше 11 тыс. большегрузов.
Более 70% грузового транспорта пересекло границу через пункты пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».
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