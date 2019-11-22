Гродненская региональная таможня 22-24 ноября зафиксировала увеличение следующего через таможенную границу ЕАЭС грузопотока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, количество грузового транспорта, проследовавшего через пункты пропуска таможни в минувшие выходные, увеличилось более чем на 9% по отношению к аналогичному периоду предыдущей недели и составило свыше 11 тыс. большегрузов.

Более 70% грузового транспорта пересекло границу через пункты пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».