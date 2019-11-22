Органы прокуратуры Могилевской области совместно с областными КГК и инспекцией охраны животного и растительного мира в ходе проверки в 15 районах региона выявили 48 участков лесных культур, которые незаконно перевели в покрытые лесом земли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, должностные лица лесхозов и лесничеств вносили недостоверные сведения в учетные документы. Это позволяло незаконно переводить в покрытые лесом земли участки культур седьмого года выращивания, которые по количеству экземпляров деревьев и их средней высоте не соответствовали нормативным параметрам.

Такое «лесовосстановление» помогало работникам лесхозов и лесничеств выполнять планы по вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений и получать за это премии.

В частности, на участке лесных культур Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» площадью 5 га обнаружено, что созданные в 2011 году лесные культуры дуб (30%) и ель (70%) практически полностью погибли. Однако завышенная в 2018 году высота деревьев ели естественного происхождения на 0,7 м позволила перевести этот участок молодняков в категорию ценных древесных насаждений и выполнить план по лесничеству.

При проверке технической приемки и инвентаризации лесных культур первого года выращивания в 5 лесничествах ГЛХУ «Могилевский лесхоз» (Заходском, Вильчицком, Досовичском, Фащевском и Говядском) вскрыты нарушения на 20 участках, или 40% от общего проверенного количества.

В ряде случаев по проектам лесных культур, книгам паспортов насаждений искусственного происхождения, ведомостям технической приемки и инвентаризации лесных культур 2019 года указывалась одна схема чередования конкретных пород деревьев по рядам, тогда как фактически были высажены иные породы деревьев, допускалось замещение культур менее ценными породами.

Например, на территории Досовичского лесничества посажено больше берез и меньше сосны, чем нарушен проект лесных культур.

Отступления от проектных решений должны были выявлять подкомиссии в ходе технической приемки и инвентаризации участков лесных культур, однако последние отражали в ведомостях недостоверные сведения о схемах смешения.

После установления причин отступлений необходимо вносить изменения в проекты лесных культур либо обеспечить соответствие посаженных насаждений проектным решениям. Внесение изменений в проект согласно фактически посаженным культурам предполагает подтверждение ответственными лицами лесхоза возможности произрастания конкретных пород в определенном типе лесорастительных условий.

В рамках проверки в Досовичском лесничестве также выявлена незаконная рубка сырорастущей сосны.

Или другой пример. Должностные лица Говядского лесничества, зная о гибели главной породы (ели) на площади в 5,2 га, не приняли мер к списанию лесной культуры, а «дорастили» ее. Это позволило им необоснованно расходовать бюджетные деньги на лесовосстановление.

Так, в процессе реконструкции малоценных лесных насаждений весной 2009 года в лесничестве создали культуры по схеме смешения 10 рядов ели. Несмотря на то, что гибель ели выявлена при базовом лесоустройстве еще в 2012 году, ответственные работники до 2019 года не списывали этот участок, оставляя его для доращивания. Только по оценке лесхоза на уход за участком и дополнение его культурами израсходовано 1413 рублей.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли 4 представления, возбудили 4 административных производства, направили 16 поручений в правоохранительные органы для проведения проверок в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса, отменили 2 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

По выявленным нарушениям к дисциплинарной ответственности привлечены 70 должностных лиц, из которых 61 работали в лесохозяйственных учреждениях, 9 – в объединении. Лесхозы уже возместили в бюджет незаконно израсходованные средства в сумме 37700 рублей.