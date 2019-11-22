Свыше 20 проектов представят молодые ученые БГУ на конкурсе инноваций INNSTART BSU. Публичная защита состоится 27 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего будет рассмотрено 22 инновационные идеи.

Как правило это проекты, выполнены коллективно или индивидуально студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учеными ФРФиКТ, ФПМИ, ФМО, биологического, экономического, химического, механико-математического факультетов, а также факультета журналистики, Института бизнеса, НИИ ФХП и МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ. Среди представленных работ - автономная система управления автомобильными потоками в городе и уличным освещением; принцип изготовления фармацевтического сырья из секрета ядовитых желез некоторых видов скорпионов; система предоставления услуг уборки; сервис по репетиторству и др.

Проекты оценит комиссия в составе руководителя Стартап-центра БГУ Дмитрия Микулко, председателя Совета общества содействия инновационному бизнесу Глеба Герасимовича, представителей сообщества бизнес-ангелов AngelsBand и др.

Авторы выступят с презентацией проектов и ответят на вопросы экспертов.

Ключевыми критериями при определении лучших работ являются новизна проекта, актуальность, степень оригинальности идеи, реалистичность, содержательность и объективность представленной работы.

Всех участников конкурса наградят дипломами. Победители получат право стать резидентом Научно-технологического парка «Унитехпром» БГУ и смогут коммерцилизировать свой проект. Также автор лучшего студенческого стартапа примет участие в ежегодной Международной конференции для технологических предпринимателей и инвесторов «Стартап года», которая пройдет 14 декабря в Минске.

Организатором конкурса инноваций INNSTART BSU выступает БГУ.