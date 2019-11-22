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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА «ЗАЛАТЫ КЕЛІХ» ПОДВЕЛИ В МИНСКЕ
15:08 26.11.2019
Итоги международного дегустационного конкурса «Залаты келіх» подвели в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», Гран-при «Залаты Келiх» получили победители конкурса во всех категориях.
«Почти во всех номинациях на конкурсе представлена инновационная продукция. Среди нее — белорусские гайст и фруктовая водка. Прорывом можно назвать производство отечественного коньяка. Анонсированный на мероприятии в прошлом году продукт спустя несколько месяцев поступит в розничную продажу. Подчеркну, этот напиток в прямом смысле белорусский — сырье и технологии местные. Цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива проходит в нашей стране. Качество белорусских ликеро-водочных изделий высоко оценило экспертное жюри. В основе этого в том числе тесное взаимодействие белорусской науки и производителей. В будущем году рассчитываем удивить профессиональных дегустаторов еще одной новинкой — бочковым виски премиум-класса», – отметил член жюри, начальник отдела технологий алкогольной и безалкогольной продукции НПЦ по продовольствию НАН Беларуси Александр Пушкарь.
Специалисты отметили высокий уровень организации мероприятия, отменное качество белорусской продукции, оригинальный подход к ее оформлению. В числе участников — Беларусь, Италия, Китай, Грузия, Молдова.
Конкурс прошел во второй раз при поддержке и участии концерна «Белгоспищепром» и РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», на базе которого и проходила дегустационная оценка.
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