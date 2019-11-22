ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 27 НОЯБРЯ

14:45 26.11.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Татьяна Петрова проведет 27 ноября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-04.