Витебские таможенники в автодорожном пункте пропуска обнаружили крупную партию валюты, которую пытались вывезти с территории Беларуси без декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, легковой автомобиль Tоyota следовал на выезд через автодорожный пункт пропуска «Урбаны». При проверке было обнаружено более 30 тыс. долларов США, 3,5 тыс. российских рублей и около 40 злотых, что в общем эквиваленте составило 33,2 тыс. долларов США.

Валюта была спрятана частично в машине, частично в личном багаже и на теле пассажира. Граждане, пересекавшие границу на авто, отказались от декларирования товаров, а после обнаружения валюты затруднились дать объяснения своим действиям.

Таким образом, более 33,2 тыс. долларов США изъяты. По данному факту Витебская таможня провела проверку по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета Беларуси по Витебской области для принятия решения о наличии в действиях граждан состава преступления.