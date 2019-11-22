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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ 33 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
14:09 26.11.2019
Витебские таможенники в автодорожном пункте пропуска обнаружили крупную партию валюты, которую пытались вывезти с территории Беларуси без декларирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, легковой автомобиль Tоyota следовал на выезд через автодорожный пункт пропуска «Урбаны». При проверке было обнаружено более 30 тыс. долларов США, 3,5 тыс. российских рублей и около 40 злотых, что в общем эквиваленте составило 33,2 тыс. долларов США.
Валюта была спрятана частично в машине, частично в личном багаже и на теле пассажира. Граждане, пересекавшие границу на авто, отказались от декларирования товаров, а после обнаружения валюты затруднились дать объяснения своим действиям.
Таким образом, более 33,2 тыс. долларов США изъяты. По данному факту Витебская таможня провела проверку по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета Беларуси по Витебской области для принятия решения о наличии в действиях граждан состава преступления.
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