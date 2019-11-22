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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 8,5%
13:33 26.11.2019
Индивидуальные предприниматели за 10 месяцев 2019 года уплатили в бюджет Могилевской области 49,9 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, темп роста в фактических ценах составил 108,5%.
На 1 ноября 2019 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 24553 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1244 человека.
Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 22 млн руб., налогу на добавленную стоимость – 9,2 млн руб., в том числе по НДС на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 5,4 млн руб., единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 8,2 млн руб. Сумма поступлений подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 8,1 млн руб.
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