Индивидуальные предприниматели за 10 месяцев 2019 года уплатили в бюджет Могилевской области 49,9 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, темп роста в фактических ценах составил 108,5%.

На 1 ноября 2019 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 24553 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1244 человека.

Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 22 млн руб., налогу на добавленную стоимость – 9,2 млн руб., в том числе по НДС на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 5,4 млн руб., единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 8,2 млн руб. Сумма поступлений подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 8,1 млн руб.