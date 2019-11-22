В ряде организаций АПК Гомельского района выявлены нарушения в заготовке и хранении кормов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, при наличии в КСУП «Урицкое» 6 кормоуборочных комбайнов в поле выехали только 3 исправные машины. Из 62 тракторов 20 были в «нерабочем» состоянии.

В ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» из 4 зерноуборочных комбайнов только 2 были задействованы. В ОАО «Агрокомбинат «Южный» из 4 таких машин использовалась лишь одна.

При посещении хозяйств, на территории которых хранились корма для животных, располагались сенажно-силосные ямы, прокуроры установили явные нарушения технологических регламентов заготовки и хранения этих кормов.

Так, в отдельных хозяйствах силосные траншеи готовили к закладке кормов ненадлежащим образом либо вовсе не готовили.

Согласно требованиям правовых актов, хранилища должны быть очищены, продезинфицированы, побелены, трещины и выбоины – отремонтированы, а подъездные пути – асфальтированы или бетонированы. Цель – исключить попадание загрязнений в заготовляемую массу.

Из-за конструктивного расположения плит ниже рельефа местности в одной из проверенных траншей скапливалась влага, которая впоследствии могла привести к загниванию кормов.

Там же в нарушение норм при закладке в типовое хранилище для многолетних, однолетних трав и кукурузы не герметизировали каждую загруженную порцию, не вносили сведения о температуре заложенной массы в паспорт траншеи.

Причинами нарушений прокурорские работники назвали ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками, ответственными за заготовку кормов, а также отсутствие контроля со стороны их руководства.

По результатам проверки прокуратура Гомельского района внесла представление начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома, в котором потребовала устранить недостатки.