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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ЗАГОТОВКЕ И ХРАНЕНИИ КОРМОВ
12:52 26.11.2019
В ряде организаций АПК Гомельского района выявлены нарушения в заготовке и хранении кормов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, при наличии в КСУП «Урицкое» 6 кормоуборочных комбайнов в поле выехали только 3 исправные машины. Из 62 тракторов 20 были в «нерабочем» состоянии.
В ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» из 4 зерноуборочных комбайнов только 2 были задействованы. В ОАО «Агрокомбинат «Южный» из 4 таких машин использовалась лишь одна.
При посещении хозяйств, на территории которых хранились корма для животных, располагались сенажно-силосные ямы, прокуроры установили явные нарушения технологических регламентов заготовки и хранения этих кормов.
Так, в отдельных хозяйствах силосные траншеи готовили к закладке кормов ненадлежащим образом либо вовсе не готовили.
Согласно требованиям правовых актов, хранилища должны быть очищены, продезинфицированы, побелены, трещины и выбоины – отремонтированы, а подъездные пути – асфальтированы или бетонированы. Цель – исключить попадание загрязнений в заготовляемую массу.
Из-за конструктивного расположения плит ниже рельефа местности в одной из проверенных траншей скапливалась влага, которая впоследствии могла привести к загниванию кормов.
Там же в нарушение норм при закладке в типовое хранилище для многолетних, однолетних трав и кукурузы не герметизировали каждую загруженную порцию, не вносили сведения о температуре заложенной массы в паспорт траншеи.
Причинами нарушений прокурорские работники назвали ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками, ответственными за заготовку кормов, а также отсутствие контроля со стороны их руководства.
По результатам проверки прокуратура Гомельского района внесла представление начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома, в котором потребовала устранить недостатки.
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