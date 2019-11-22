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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 2020 ГОДА СОСТОИТСЯ 28 НОЯБРЯ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:06 26.11.2019

28 ноября в Гродненской области состоится Республиканский семинар по подготовке сельскохозяйственной техники и проведению полевых работ 2020 года, организации ремонта, постановки сельскохозяйственной техники на хранение, обеспечении требований охраны труда, транспортной и пожарной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на мероприятии будут рассмотрены итоги выполнения плана ремонта сельскохозяйственной техники за 2018-019 годы, задачи по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2020 года, постановка сельскохозяйственной техники согласно ГОСТ 7751–2009 и другие вопросы.

На семинар приглашены более 200 участников – это представители министерств, комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, учебных заведений, руководители и специалисты предприятий по ремонту полнокомплектной техники, узлов и агрегатов, предприятий-изготовителей сельскохозяйственной техники (ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «Амкодор – УКХ», ОАО «ММЗ», ОАО «БЭМЗ», ОАО «Лидагропроммаш») и др.

В ходе практической части мероприятия они посетят производственные базы ОАО «Василишки», ОАО «Минойтовский РЗ», ОАО «Лида-агротехсервис», ОАО «Лидагропроммаш», а так же ознакомятся с выставкой новой сельскохозяйственной техники, производимой ОАО «ГродноОблсельхозтехника» и другими предприятиями республики.
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