Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Сергей Зинчук проведет 27 ноября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(0162) 27-87-02.

Также в этот день с 8.00 до 13.00 он проведет личный прием граждан в Бресте (ул. Малая, 2, каб. 612).