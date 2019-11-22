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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 27 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
11:53 26.11.2019

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Сергей Зинчук проведет 27 ноября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(0162) 27-87-02.

Также в этот день с 8.00 до 13.00 он проведет личный прием граждан в Бресте (ул. Малая, 2, каб. 612).
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