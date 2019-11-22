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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»
11:43 26.11.2019
ОАО «Белгазпромбанк» завоевало награду New Silk Road Finance Awards 2019 в номинации «Лучший банк в регионе Центральной и Восточной Европы в рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь» (Best local bank in the region for BRI) авторитетного делового издания Asiamoney.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта премия является одной из наиболее престижных наград в финансовой индустрии азиатского региона и присуждается банкам, внесшим наибольший вклад в развитие и финансирование крупнейшей экономической инициативы XXI века «Один пояс и один путь», реализуемой Китаем.
В частности, Белгазпромбанк запустил комплексное банковское обслуживание резидентов и инвесторов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и по итогам 2018 года признан лучшим банком индустриального парка в номинации «Лучшее качество расчетно-кассового обслуживания».
Белгазпромбанк стал первым белорусским финансовым институтом, приступившим к процессингу и эмиссии банковских платежных карт крупнейшей китайской платежной системы China UnionPay.
Банк создал инфраструктуру корреспондентских счетов в китайских банках в целях обеспечения расчетов между Беларусью и Китаем. Также Белгазпромбанк предлагает различные инструменты торгового финансирования своим клиентам, осуществляющим экспортно-импортные операции с партнерами из Китая.
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