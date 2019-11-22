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ЭКОНОМИКА РБ


В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ПРИЛАГАЮТСЯ БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ НА СВОИХ ПЕРВЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ - МИНИСТР
11:22 26.11.2019

В лесной отрасли прилагаются большие усилия для того, чтобы молодежь закреплялась на своих первых рабочих местах. Такое мнение во время республиканского семинара-совещания «Лес – Молодежь – Будущее» высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

По словам руководителя, сегодня в лесном хозяйстве трудятся свыше 37 тысяч человек. Большинство – опытные специалисты и практики, у которых есть чему поучиться.

«За каждым из молодых специалистов мы закрепляем наставников – и это одна из хороших традиций, которая способствует более быстрой адаптации в коллективе, повышению профессиональных навыков», - рассказал Виталий Дрожжа.

Министр также отметил, что именно на молодежь сегодня делают ставку в отрасли. Причина – происходящая цифровизация процессов.

«Мы уже можем констатировать тот факт, что сегодня пожароопасную и лесопатологическую обстановку в лесном фонде помогают контролировать квадрокоптеры, внедрены геоинформационные системы, через год по всей стране будет запущена единая государственная автоматизированная электронная система учета древесины и сделок с ней – происходит цифровизация процессов…», - сообщил глава ведомства.

Виталий Дрожжа добавил, что для молодых специалистов в отрасли действует ряд бонусов, к примеру, первоочередное выделение жилья. В случае отсутствия такового, наниматель компенсирует работнику издержки по найму.

«Работа в лесу достаточна специфична: это не работа в офисе… Но в отрасли созданы все условия для карьерного роста. Идет естественный процесс омоложения кадров, миграции трудовых ресурсов: кто-то идет на заслуженный отдых, кто-то меняет работу, кто-то продвигается по карьерной лестнице. Важно только желание работать и не бояться трудностей», - подчеркнул министр.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в 2019 году в отрасль пришли работать более 300 молодых специалистов. Это на несколько десятков человек больше, чем в прошлом году. С целью выявления проблемных вопросов, связанных с закреплением молодых специалистов на местах, по инициативе Министерства лесного хозяйства на базе одного из лесхозов ежегодно проводится республиканский семинар-совещание «Лес – Молодежь – Будущее». В нынешнем году форум проходил в ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» (Витебская область).
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