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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР КОБРИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
09:57 26.11.2019

Вынесен приговор директору кобринского коммерческого предприятия по изготовлению металлических конструкций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, он признан виновным по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено Кобринским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области в мае 2019 года.

Работники финансовой милиции установили, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью с октября 2013 года по январь 2014 года вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате занижения налоговой базы по НДС государству причинен ущерб в размере свыше 90 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор ООО свою вину признал в полном объеме, однако неуплаченные налоги в бюджет не возместил.

По результатам рассмотрения этого уголовного дела суд Кобринского района вынес обвинительный приговор. Директору коммерческого предприятия назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на 3 года со штрафом в размере 350 базовых величин и лишением права занимать определенные должности на такой же срок.
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