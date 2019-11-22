|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР КОБРИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
09:57 26.11.2019
Вынесен приговор директору кобринского коммерческого предприятия по изготовлению металлических конструкций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, он признан виновным по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Уголовное дело было возбуждено Кобринским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области в мае 2019 года.
Работники финансовой милиции установили, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью с октября 2013 года по январь 2014 года вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате занижения налоговой базы по НДС государству причинен ущерб в размере свыше 90 тыс. рублей.
В ходе расследования уголовного дела директор ООО свою вину признал в полном объеме, однако неуплаченные налоги в бюджет не возместил.
По результатам рассмотрения этого уголовного дела суд Кобринского района вынес обвинительный приговор. Директору коммерческого предприятия назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на 3 года со штрафом в размере 350 базовых величин и лишением права занимать определенные должности на такой же срок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
Курсы в банках
на 26.11.2019
Конвертация в банках
на 26.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте