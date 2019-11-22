Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 26 ноября в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ООО «Флайзис», ООО «Персонал Эксперт», ремонтно-строительного филиала (РСФ) Московского района ОАО «Минскремстрой», филиала «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой», филиала «Завод строительных изделий» ОАО «Минскремстрой», СУ № 190 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».

27 ноября на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ООО «Персонал Эксперт», ООО «Мелиорс», УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», РСФ Фрунзенского района ОАО «Минскремстрой», РСФ Первомайского района ОАО «Минскремстрой», филиала «Электромонтажстрой» ОАО «Минскремстрой».

28 ноября в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей РСФ Октябрьского района ОАО «Минскремстрой», ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала «Спецтрансавто» ОАО «Минскремстрой».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.