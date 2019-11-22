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ЭКОНОМИКА РБ
В ОКТЯБРЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛА ДО 1123,4 РУБЛЯ
09:26 26.11.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 г. составила 1123,4 рубля
Как сообщает Национальный статкомитет, по сравнению с сентябрем она выросла на 14,9 рубля (в сентябре текущего года средняя зарплата была 1108,5 рубля).
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