Выставка «Турбизнес-2020» может пройти под эгидой Республиканского союза туристических организаций. Такое предложение прозвучало на заседании представителей белорусского турбизнеса, проведенном 21 ноября Национальным агентство по туризму.

Как сообщает сайт РСТО, эта осенняя турбиржа давно подвергается критиков со стороны профессионалов. Изначально она задумывалась как профессиональный форум, но этим планам не суждено было воплотиться. Выставка чахнет с каждым годом именно в силу невнятного формата. Если весеннюю выставку можно назвать более-менее живой, нацеленной на рекламу и продажу массовых летних направлений, то осенью, собственно, продукт не привлекает достаточный интерес потребителей туруслуг, а профессиональной выставка так и не стала.

Возможно, Министерству спорта и туризма и Национальному агентству по туризму стоит подумать над тем, чтобы сделать осеннюю турбиржу исключительно инкаминговой [инкаминг – предоставление туристических услуг тем, кто въезжает в какую-либо страну, город] и не рассчитанной на конечного потребителя, туриста.

Компания Travel Connections имеет пятилетний опыт организации воркшопов Bau Belarus с целью продвижения отечественного турпродукта и готова подключиться к проведению эффективного мероприятия – с приглашением зарубежных покупателей из целевых рынков, проведением деловой части, с презентациями и воркшопом, с инфотурами для иностранных гостей.