Вторая неделя подряд проходит для вторичного рынка жилья без существенным ценовых изменений. Индекс цен на квартиры в Минске остается на уровне 1386 $/м2.

Как сообщает информационно-аналитический центр Realt.by , средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю, c 18 по 25 ноября 2019 года, на 0,4% и составила 1307 $/м2. Новостройки не растут в цене уже пятую неделю подряд, в результате чего ценовой разрыв со вторичным рынком достиг максимума с начала лета.

Объем предложения продолжает расти. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,2%. Активно пополнялись новыми объектами 1- и 3-комнатные квартиры, которых стало больше на 1,5% и 2,8% соответственно.

Ценовая динамика оказалась разнонаправленной: выросли в цене 1- и 4-комнатные квартиры, «двушки» и «трешки», напротив, подешевели. По итогам последнего месяца положительная динамика отмечена у всех типов квартир.

В четырех районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. Максимальными темпы роста оказались в Партизанском районе столицы (+0,7%). В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Центральном коррекция составила 1,1%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 804 $/м2 (+0,4%), Витебск — 616 $/м2 (+0,9%), Гомель — 617 $/м2 (+0,2%), Гродно — 731 $/м2 (без изменений), Могилев — 631 $/м2 (-0,3%).