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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВУ АКЦИИ ОАО «КЛЕЦКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ВЫСТАВЯТ НА АУКЦИОН
17:46 25.11.2019

Принадлежащие государству акции ОАО «Клецкая швейная фабрика» выставят на аукцион Белорусской валютно-фондовой биржи, который пройдет 24 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, всего на продажу выставляется 18,0837 % уставного фонда или 13149 акций, что равно всей доле государства в уставном фонде общества. Начальная цена продажи акций – 88887,24 рубля.

Аукцион будет проводиться в период времени с 10.30 до 12.00 часов и состоять из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок.

Продажа акций будет осуществляться в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены, проводимого в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным постановлением Совета министров № 1929 от 31 декабря 2010 года, и на условиях, определенных Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № 76 от 27 ноября 2018 года.

Право на участие в аукционе предоставляется участнику торгов, допущенному к аукциону в соответствии с Регламентом. Список участников торгов размещен на официальном сайте биржи. Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицу, желающему их приобрести, необходимо заключить договор с любым субагентом из этого списка.

Право на участие в аукционе предоставляется участнику торгов при соблюдении следующих условий: предоставление на биржу в срок по 17 декабря 2019 года заявки на участие в аукционе; акцепт оферты Клецкого районного исполнительного комитета о заключении договора о задатке и внесение в срок по 18 декабря 2019 года задатка в порядке, определенном условиями оферты; наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник торгов планирует совершать сделки на аукционе, а также наличие у участника торгов, намеревающегося совершать сделку от своего имени и за свой счет, статуса субъекта приватизации.

В случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством Беларуси, на совершение сделок с акциями лицу, желающему приобрести акции, требуется получение согласия антимонопольного органа.

Участники торгов вправе заключать сделки от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет только одного клиента или от своего имени и в интересах только одного клиента, действуя в качестве доверительного управляющего.

В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с регистрацией в едином учетном электронном реестре заявки единственного участника при его согласии акции продаются этому участнику по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Участник аукциона, с которым заключена сделка по продаже акций, обязан в срок не позднее 7 февраля 2020 года произвести оплату за приобретенные акции, а также возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Параметры аукциона по продаже акций размещены на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также доведены до участников торгов и других заинтересованных посредством информационной системы биржи.
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