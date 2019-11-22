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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ БГУ»
17:41 25.11.2019

Студенческие инициативы принимаются на конкурс «Лучший молодежный проект БГУ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работы-победители получат финансовую поддержку для их реализации.

К участию приглашаются обучающиеся вуза в возрасте до 31 года. Проекты могут представляться в одной из двух номинаций: «Факультет» и «Университет». Вторая категория предполагает оценивание идей, реализуемых в рамках двух и более факультетов БГУ.

Состязание пройдет в три этапа. На первом осуществляется прием заявок и открытая защита; на втором – реализация проектов, получивших гранты; на третьем – подводятся итоги и определяется победитель конкурса.

Ознакомиться с положением конкурса и образцами документов можно в группе «ВКонтакте». Заявки принимаются до 30 ноября включительно. Пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью (пр-т Независимости, 4, каб. 108). Также следует заполнить электронную анкету.

Итоги первого этапа будут подведены экспертной комиссией в декабре текущего года.

Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.

В 2018 году Гран-при конкурса удостоен проект «Моделирование ООН на ФМО БГУ». Это практико-ориентированная инициатива, направленная на изучение студентами процесса принятия решений в разных органах и структурах ООН. Проект способствует развитию деловой активности молодежи, а также ознакомлению обучающихся с деятельностью ООН.

Организатором состязания выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.
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