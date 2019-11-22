|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ БГУ»
17:41 25.11.2019
Студенческие инициативы принимаются на конкурс «Лучший молодежный проект БГУ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работы-победители получат финансовую поддержку для их реализации.
К участию приглашаются обучающиеся вуза в возрасте до 31 года. Проекты могут представляться в одной из двух номинаций: «Факультет» и «Университет». Вторая категория предполагает оценивание идей, реализуемых в рамках двух и более факультетов БГУ.
Состязание пройдет в три этапа. На первом осуществляется прием заявок и открытая защита; на втором – реализация проектов, получивших гранты; на третьем – подводятся итоги и определяется победитель конкурса.
Ознакомиться с положением конкурса и образцами документов можно в группе «ВКонтакте». Заявки принимаются до 30 ноября включительно. Пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью (пр-т Независимости, 4, каб. 108). Также следует заполнить электронную анкету.
Итоги первого этапа будут подведены экспертной комиссией в декабре текущего года.
Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.
В 2018 году Гран-при конкурса удостоен проект «Моделирование ООН на ФМО БГУ». Это практико-ориентированная инициатива, направленная на изучение студентами процесса принятия решений в разных органах и структурах ООН. Проект способствует развитию деловой активности молодежи, а также ознакомлению обучающихся с деятельностью ООН.
Организатором состязания выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
Курсы в банках
на 25.11.2019
Конвертация в банках
на 25.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте