Национальное агентство по туризму 21 ноября собрало представителей турбизнеса, чтобы обсудить, в каких международных выставках целесообразно участвовать в следующем году.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, выставочный бюджет НАТ в прошлом году составил 560 тыс. руб., но на будущий год на продвижение Беларуси может быть выделено больше.

По мнению главы компании «Белинтурист» Алексея Стрельченко, нецелесообразно участвовать в проходящей в апреле Пекинской туристической бирже COTTM-20. Если говорить о китайском рынке, то лучше принимать участие в выставках, проходящих в Гуанчжоу и Шанхае, – эти выставки больше ориентированы на бизнес, корпоративы, конгрессы и т.д.

Профессионалы сошлись во мнении, что нет смысла участвовать в Азербайджанской выставке AITF. Поток азербайджанских туристов невелик и туристы из этой страны едут в Беларусь в основном в санатории. При этом стоит обратить более пристальное внимание на казахстанский рынок. Казахам наш регион очень интересен, в Беларуси много казахстанского бизнеса, казахстанский рынок большой, потенциально можно принимать из этой страны немалые потоки туристов.

Вопросы вызывает участие Беларуси в январской выставке The New York Travel Show (Нью-Йорк, США). Профессионалам турбизнеса не совсем понятен формат этой выставки и целесообразность участия в ней белорусских турфирм. Само появление этой выставки в нашем выставочном графике связано с тем, что поток безвизовых американских туристов в Беларусь растет. Но у представителей турбизнеса слишком мало информации именно об этом форуме, чтобы делать выводы о необходимости там белорусского стенда.

С предложениями принять участие в проходящих в январе чешской выставке Holiday World 2020 и Финской Matka Nordic Travel Fair выступил представитель компании «Белинтурист». Мотивы участия в этих форумах связаны с грядущим ЧМ по хоккею. Вопрос также надо прорабатывать, чтобы определить именно ту туристическую выставку, которая даст возможность целиком охватить скандинавский или даже весь североевропейский «хоккейный» регион.

Эксперты считают, что эстонская выставка TOUREST – это площадка исключительно для привлечения клиентов в санатории Беларуси, об этом говорит статистика. Проходящий в Риге Balttour дает возможность продвигать Беларусь на латвийском, прибалтийском направлении. Если в целом говорить о Прибалтике, то стоит рассмотреть участие в CONVENE, ориентированном на MICE и деловой туризм и привлекающем профессиональных посетителей со всей Европы. Участие в Варшавской выставке TT WARSAW помогает тем туристическим компаниям, которые продают экскурсионный белорусский продукт. Польские туристы занимают третью строчку в рейтинге туристических визитов в Беларусь (вслед за Россией и Литвой).

Однозначно положительным моментом является включение в выставочный график на 2020 год Барселонской выставки IBTM, которая ориентирована на бизнес и MICE-туризм. Лондонская и Берлинская биржи, по мнению профессионалов, во-первых, являются масштабными имиджевыми мероприятиями, во-вторых, эффективны для установления деловых контактов и продвижения страны, то есть – участвовать в них надо.

Также, после профессионального обсуждения, остается в планах Дубайский форум ATM-2020 – весьма перспективный для работы над усилением потока туристов из ОАЭ в Беларусь.

Единодушно высказались эксперты против участия в российской выставке MITT. По мнению профессионалов белорусского турбизнеса, участие в мероприятиях такого формата изжило себя. Глава компании «Санни Трэвел» Александр Ванюков выступил с альтернативным предложением на тему, как можно использовать дни российского форума для эффективного продвижения белорусского турпродукта. По его мнению, стоит рассмотреть вариант воркшопа с участием белорусских DMC-компаний, площадок, отелей, охотничьих хозяйств, объектов агротуризма и приглашенных профессиональных покупателей из России. Участие для белорусов должно быть бесплатным – за счет бюджета НАТ.

«Надо снять зал в хорошем отеле, уровня «Марриотт», пригласить российских профи, а также прессу, блогеров и достойно представить белорусский турпродукт. Возможно, стоит добавить и колорита в мероприятие – национальная кухня, танцы и так далее. Нет смысла три дня стоять на выставке, вылавливая потенциальных клиентов. Надо показать продукт массированно, с участием наших региональных компаний и площадок – 30-40 белорусских участников в один день. Это, безусловно, даст эффект и это будет дешевле, чем участие непосредственно в MITT», - отметил А. Ванюков.