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ЭКОНОМИКА РБ


В «ОДНОКЛАССНИКАХ» ВЫМАНИВАЮТ ДАННЫЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «БАРХАТ» И ПОХИЩАЮТ С НИХ ДЕНЬГИ
17:13 25.11.2019

В Беларуси участились случаи хищения денег с платежных карт пенсионеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, только в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре женщины в пожилом возрасте. Все они стали жертвами обмана в «Одноклассниках».

«К потерпевшим приходили сообщения от их виртуальных друзей, которые рассказывали, что ОАО «АСБ Беларусбанк» разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы. Женщины ничего об этом не знали и, не раздумывая, соглашались на помощь своих собеседников, которые всего лишь просили сообщить данные платежных карт. В последующем с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела», – рассказал заместитель начальника ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Николай Ковалев.

Он отметил, что в качестве жертв данную категорию населения кибермошенники начали выбирать не случайно. Люди в возрасте более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности, как молодежь.

Что касается способа обмана, то он не меняется уже давно. Злоумышленники взламывают аккаунты (страницы) пользователей социальных сетей либо создают их копии, после чего рассылают от их имени сообщения, связанные с передачей персональных данных. Это могут быть данные платежных карт, остатки денежных средств на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные.

В зависимости от полученной информации мошенники похищают деньги путем переводов на другие счета с использованием реквизитов платежной карты либо через интернет-банкинг.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, в МВД советуют:

ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;

проверяйте, с кем общаетесь в переписке: от имени друга сообщения, просьбы помочь может строчить мошенник;

не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;

применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, СМС-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.);

используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;

не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;

не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;

при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

«Помните: просьба незнакомого абонента о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизиты банковских карт или иную конфиденциальную информацию», – отметили в МВД.
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