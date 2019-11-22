В 2019 году завершен проект «Гродненская ТЭЦ-2. Реконструкция турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст. №2 с заменой вспомогательного оборудования и генератора», реализация которого началась еще в июле 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, необходимость реконструкции назрела давно, так как паровая турбина ПТ-60-130/13 ст. №2 эксплуатировалась с 1970 года, технический ресурс был исчерпан и технико-экономические показатели ее работы не соответствовали современным требованиям по надежности и экономичности.

В ходе реконструкции были заменены морально устаревшие и физически изношенные, отработавшие парковый ресурс узлы: цилиндр высокого давления, проточная часть в полном объеме, роторы высокого и низкого давления, стопорный клапан и перепускные трубы. Необычным техническим решением (впервые в Беларуси) стало проведение модернизации цилиндра низкого давления прямо на площадке Гродненской ТЭЦ-2, в условиях действующего цеха. Вспомогательное оборудование – внутритурбинные трубопроводы, подогреватели высокого и низкого давления, сетевые подогреватели, конденсатор, насосное оборудование, конденсатный тракт и цирксистема, маслосистема турбоустановки – было заменено в полном объеме.

Турбина оснащена современной электрогидравлической системой регулирования, заменен турбогенератор, а также его токопроводы, выключатели и трансформатор связи 6,3/110 кВ, установлена современная система возбуждения генератора тиристорного типа. Выполнена замена существующей системы измерений параметров на современную, специально разработанную и адаптированную для поставляемой турбины, а сам турбоагрегат переведен на полномасштабную АСУ ТП с заменой первичных средств измерения исполнительных механизмов. Для снижения теплопотерь и шума применены легкосъёмные маты тепловой изоляции многоразового использования и шумозащитный кожух.

28 июня 2019 г. был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс – непосредственно турбоагрегат со вспомогательным оборудованием и генератором. Турбина получила новую маркировку – ПТ-70-12,8/1,27.

Результатами реконструкции стали: увеличение отбора пара 2,9 МПа до 100 т/ч; возможность работы дополнительного отбора при различных нагрузках за счет отбора пара после 5-й и 7-й ступеней; увеличение Т-отбора пара 0,12 МПа до 200 т/ч; организация воздушного охлаждения генератора; установка трех подкачивающих сетевых насосов; замена группы сетевых насосов (4 шт.) с установкой на одном из них гидромуфты.

Самой большой отличительной особенностью реконструированной турбины стала организация подогрева сетевой воды в основных поверхностях конденсатора турбины с ухудшением вакуума в конденсаторе турбины до 50 кПа (абс.), с исключением потерь теплоты в «холодном» источнике термодинамического цикла паротурбинной установки (реализован в режим «ухудшенного вакуума»). Работа конденсатора в данном режиме на сетевой воде позволяет исключить потери тепла в конденсаторе величиной 8 Гкал/час, отказаться от работы одного циркуляционного насоса в осенне-зимний период, снизить потери от испарения воды в градирне.

30 сентября 2019 г. принят в эксплуатацию второй пусковой комплекс. (Строительные работы в главном корпусе, а также вспомогательные системы, обеспечивающие улучшения условий труда персонала, и благоустройство прилегающей территории.)

В настоящее время турбоагрегат работает с проектными показателями.

Суммарная годовая экономия топливно-энергетических ресурсов за счет эксплуатации реконструированной турбины планируется в размере более 10 тыс. т у.т.