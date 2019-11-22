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ЭКОНОМИКА РБ


В НАН БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОЕКТА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
16:51 25.11.2019

Национальной академии наук Беларуси 29 ноября состоится конкурсный отбор молодых ученых НАН Беларуси для участия в финальном этапе проекта «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, конкурсный отбор будет проводиться в виде выставки и защиты молодежных инновационных проектов с устным выступлением и презентацией.

На выставке будет представлено около 30 лучших инновационных проектов молодых ученых в различных сферах. Это – информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; агропромышленные технологии и производство; био- и наноиндустрия; медицина, фармация медицинская техника; рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов; общество, экономика и социальная сфера; медицина, фармация медицинская техника; промышленные и строительные технологии и производство и т.д.

Среди молодежных проектов НАН Беларуси, которые будут представлены на выставке – 3D-печать биологически совместимыми гидрогелями, технология банкирования аллогенных дендритных клеток для применения в лечении онкозаболеваний; электронный определитель рыб Беларуси, компьютерное моделирование новых лекарственных препаратов, дистанционное автоматическое картографирование полегания зерновых культур и др.

У участников конкурсного отбора будет только три минуты, чтобы защитить свои проекты перед членами экспертного совета, в который войдут ведущие ученые НАН Беларуси и представители ЦК ОО «БРСМ».

Согласно положению о проведении республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси», Национальная академия наук Беларуси проводит свой конкурсный отбор и организовывает обучение участников проекта для четвертого (финального) этапа.

«100 идей для Беларуси» - республиканский молодежный проект «БРСМ», основная задача которого заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.
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